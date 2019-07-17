Барселона не збирається платити за Неймара жодного цента – трансфер на межі зриву

Барселона може відмовитись від трансферу Неймара через непомірні фінансові апетити ПСЖ.

Каталонський гранд був зацікавлений у поверненні 27-річного бразильця на Камп Ноу, однак принципова позиція катарських власників, а також напружені стосунки між обома клубами роблять цей трансфер майже неможливим, інформує Mundo Deportivo.

Барселона не планує витрачати на придбання Неймара жодного цента, пропонуючи чемпіонам Франції двох власних гравців – Коутінью плюс Умтіті або Ракітіч. Натомість ПСЖ наразі відмовляється розглядати можливість будь-яких обмінів.

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Парижани прагнуть отримати за свою зірку щонайменше 222 млн євро, які були виплачені Барсі влітку 2017 року. Прямо зараз ця сума є непідйомною для "блаугранас", які вже взяли кредит у банку на 35 млн євро, підписуючи Грізманна.

Крім цього, можливий камбек Неймара серйозно ускладнює президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі, який категорично відмовляється спілкуватись з Бартомеу. Права рука еміра Катару вважає, що "блаугранас" поводились недостойно, контактуючи з бразильцем потайки від французького клубу навесні цього року.

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Бартомеу не виключає, що на кульмінацію трансферної саги доведеться чекати до останнього дня літа, але вже зараз президент зайняв принципову позицію – за Неймара платити він не буде.

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