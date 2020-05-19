toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ГЕРМАНИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС

Барселона не пойдет по пути Реала – каталонцы определились со стадионом, где будут доигрывать сезон

13:00 72 Читати українською
Барселона не пойдет по пути Реала – каталонцы определились со стадионом, где будут доигрывать сезон
стадион Йохан Кройф / фото с открытых источников

Футболисты Барселоны не хотят покидать родной Камп Ноу даже временно.

Руководство каталонцев планировало, что в случае возобновления Ла Лиги первая команда будет проводить домашние матчи на стадионе Йохан Кройф, сообщает Mundo Deportivo.

Реал и Барселона начали тренировки в группах

По мнению функционеров, отсутствие зрителей на трибунах и одинаковый размер поля должны были склонить игроков к переезду. Однако, после разговора с лидерами (Месси, Роберто, Бускетсом и Пике) было решено, что команда продолжит играть на Камп Ноу.

В руководстве подсчитали разницу в расходах при возможном проведении матчей на этих аренах и пришли к выводу, что она незначительна. Поскольку арену Йохан Кройфф пришлось бы немного модернизировать, чтобы она соответсвувала требованиям телетрансляторов.

Добавим, что мадридский Реал в случае возобновления сезона будет играть матчи в Вальдебебасе на стадионе имени Альфредо Ди Стефано. Мадридцы воспользовались временным отсутствием спортивной активности на Сантьяго Бернабеу, чтобы увеличить скорость реконструкции своей домашней арены.

Найкрасивіший фінал Ліги чемпіонів: 127 тисяч глядачів, 10 голів, хет-трик і покер легендарних форвардів

blog_ava
Бурда рассказал о своих бойцовских навыках – с игроком Динамо лучше не шутить
10:00
162
Теги
Барселона Барселона Камп Ноу Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
2
час
:
5
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук