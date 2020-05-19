Барселона не пойдет по пути Реала – каталонцы определились со стадионом, где будут доигрывать сезон

Футболисты Барселоны не хотят покидать родной Камп Ноу даже временно.

Руководство каталонцев планировало, что в случае возобновления Ла Лиги первая команда будет проводить домашние матчи на стадионе Йохан Кройф, сообщает Mundo Deportivo.

Реал и Барселона начали тренировки в группах

По мнению функционеров, отсутствие зрителей на трибунах и одинаковый размер поля должны были склонить игроков к переезду. Однако, после разговора с лидерами (Месси, Роберто, Бускетсом и Пике) было решено, что команда продолжит играть на Камп Ноу.

В руководстве подсчитали разницу в расходах при возможном проведении матчей на этих аренах и пришли к выводу, что она незначительна. Поскольку арену Йохан Кройфф пришлось бы немного модернизировать, чтобы она соответсвувала требованиям телетрансляторов.

Добавим, что мадридский Реал в случае возобновления сезона будет играть матчи в Вальдебебасе на стадионе имени Альфредо Ди Стефано. Мадридцы воспользовались временным отсутствием спортивной активности на Сантьяго Бернабеу, чтобы увеличить скорость реконструкции своей домашней арены.

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