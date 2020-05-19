Барселона не піде шляхом Реала – каталонці визначились зі стадіоном, де дограватимуть сезон

Футболісти Барселони не хочуть покидати рідний Камп Ноу навіть тимчасово.

Керівництво каталонців планувало, що в разі відновлення Ла Ліги перша команда буде проводити домашні матчі на стадіоні Йохан Кройф, повідомляє Mundo Deportivo.

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На думку функціонерів, відсутність глядачів на трибунах та однаковий розмір поля мали б схилити гравців до переїзду. Проте, після розмови з лідерами (Мессі, Роберто, Бускетсом та Піке) було вирішено, що команда продовжить грати на Камп Ноу.

У керівництві підрахували різницю у витратах при можливому проведенні матчів на цих аренах і дійшли висновку, що вона незначна. Оскільки, арену Йохан Кройфф довелося б дещо модернізувати, щоб вона відповідала вимогам телетрансляторів.

Додамо, що мадридський Реал у разі відновлення сезону буде грати матчі у Вальдебебасі на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано аж до початку 2021. Мадридці скористалися тимчасовою відсутністю спортивної активності на Сантьяго Бернабеу, щоб збільшити швидкість реконструкції своєї домашньої арени.

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