Барселона не будет отдавать 10-й номер, под которым длительное время выступал легенда клуба Лионель Месси, ни одному из игроков команды, сообщает Sport.es.

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"Блаугранас" планировали вывести десятку из обращения, однако это запрещено правилами Ла Лиги. Если же Барселона будет вынуждена отдать 10-й номер одном из своих игроков, то это будет воспитанник академии каталонцев.

Ранее сообщалось, что десятку может получить Коутиньо, однако сам бразилец имеет серьезные сомнения, поскольку культовая футболка может вызвать дополнительное давление на него.

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