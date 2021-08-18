Барселона нашла нового владельца "десятки" после Месси – избранник крутит носом
Барселона определилась, кому доверит культовый номер, с которым 13 лет выступал Лионель Месси.
Руководство каталонского клуба предложило Филиппе Коутиньо футболку с номером 10, информирует Mundo Deportivo.
Барселона поставила Умтити жесткий ультиматум – чемпиону мира угрожают позорным изгнанием
Ранее бразилец носил номера 7 и 14, однако сейчас они заняты Гризманном и Манаем соответственно. Среди разрешенных Ла Лигой номеров остаются 10 и 25, который обычно получают голкиперы. Барселона не против предоставить Коутиньо возможность унаследовать номер Месси. Впрочем, сомневается сам 29-летний хавбек. Филиппе только восстановился после тяжелой травмы, и культовая футболка может создать лишнее давление на пути к возвращению лучшей формы.
Напомним, в первом матче сезона Барселона победила Реал Сосьедад (4:2), однако Коутиньо в заявке не было.
Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду