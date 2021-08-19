Барселона не віддаватиме 10-й номер, під яким тривалий час виступав легенда клубу Ліонель Мессі, жодному з гравців команди, повідомляє Sport.es.

Барселона знайшла нового власника "десятки" після Мессі – обранець крутить носом

"Блаугранас" планували вивести десятку з обігу, проте це заборонено правилами Ла Ліги. Якщо ж Барселона буде змушена віддати 10-й номер одному зі своїх гравців, то це буде вихованець академії каталонців.

Раніше повідомлялось, що десятку може отримати Філіппе Коутінью, проте сам бразилець має серйозні сумніви, оскільки культова футболка може спричинити додатковий тиск на нього.

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