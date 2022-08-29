"Хороший матч, но не идеальный. Расслабляться нельзя, но мы довольны. Я осознаю давление. Люди радуются. Люди взволнованы. Есть очень большие ожидания. Задача очень серьезная. Будут сложные игры. Этот сезон – это вызов. Мы должны делать маленькие шаги.

Барселона – Вальядолид – 4:0 – видео изысканных голов Левандовски и обзор матча

Барселоне нужно двигаться вперед. Первые 40 минут мы провели очень хорошо. Второй тайм тоже начали отлично. Это была образцовая игра, но всегда есть куда расти. В последние минуты все может сойти насмарку. Необходимо больше использовать стандартные положения. Мы вошли в штрафную 200 раз... Защита также может стать лучше. Мы теряем много ненужных мячей.

В игре Левандовски отмечу голы, умение вовремя открыться для получения мяча, движение и то, как он прикрывает мяч. Он феноменальный игрок, ошеломляющий, настоящий лидер. Иметь Роберта в команде – это благословение. Он пример для подражания, врожденный лидер и настоящий, скромный работяга, действующий на пользу команды. Левандовски помогает тренерскому штабу, общается с молодежью и делает разницу в поле", – цитирует Хави Marca.

Барселона разгромила Вальядолид благодаря шедевральному дублю Левандовски – у Дембеле два ассиста, Кунде спас от гола