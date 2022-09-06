Барселона еще имеет несколько нерешенных дел, несмотря на закрытие трансферного окна в Европе.

Полузащитник Миралем Пьянич не будет играть за каталонцев в сезоне 2022/23, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 32-летний боснец готовится перейти в клуб Шарджа из ОАЭ и даже не тренируется с Барсой перед стартом в Лиге чемпионов. А вот Алонсо и Бельерин сегодня будут официально представлены в статусе игроков "блаугранас".

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"Пьянич решил уйти, чтобы получить больше возможностей. Он был отличным профессионалом, поэтому я думаю, что у него были бы шансы и здесь. Впрочем, каждый выбирает свой путь", – Хави прокомментировал решение хавбека.

Напомним, Пьянич перешел в Барселону из Ювентуса 2 года назад в рамках обмена на Артура. Боснийца оценили в 60 млн евро, но период на Камп Ноу получился провальным – 30 матчей, ни единого результативного действия и вынужденный сезон аренды в Бешикташе.

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