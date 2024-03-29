Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес до сих пор склонен уйти со своего поста в конце сезона.

Еще в январе неожиданно для руководства клуба Хави объявил, что уйдет. С тех пор результаты команды улучшились, а желание Барселоны продолжить сотрудничество со своей легендой стало сильнее.

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Главным идеологом удержать Хави остается Жоан Лапорта, сообщает Sport.es. Он уже не раз говорил об этом публично, но тренер пока остается непреклонным. Руководство на конец апреля запланировало решающую встречу.

Дата выбрана неслучайно. Барселона на тот момент сыграет оба четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ и проведет Эль-Класико. Если в этих матчах удастся выступить успешно, то клуб верит, что сможет убедить Хави остаться.

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