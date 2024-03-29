Головний тренер Барселони Хаві Ернандес досі схильний піти зі своєї посади в кінці сезону.

Ще в січні несподівано для керівництва клубу Хаві оголосив, що піде. Відтоді результати команди покращилися, а бажання Барселони продовжити співпрацю зі своєю легендою стало сильнішим.

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Головним ідеологом втримати Хаві залишається Жоан Лапорта, повідомляє Sport.es. Він уже не раз говорив про це публічно, але тренер наразі залишається непохитним. Керівництво на кінець квітня запланувало вирішальну зустріч.

Дата вибрана невипадково. Барселона на той момент зіграє обидва чвертьфінали Ліги чемпіонів проти ПСЖ та проведе Ель Класіко. Якщо в цих матчах вдасться виступити успішно, то клуб вірить, що зможе переконати Хаві залишитися.

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