Игроки каталонской команды пока не готовы идти на уступки руководству клуба.

"11 ноября, после нескольких дней напряженных встреч и исчерпывающих переговоров, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения.

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Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам с целью урегулирования серьезной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведет к сокращению доходов клуба более чем на 300 млн евро в сезоне 2020/2021, что заставляет скорректировать зарплату на 191 млн евро.

Учитывая то, что переговорный процесс обнаружил искреннюю и твердую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, могут ли все еще быть приняты предложения, которые обсуждались за столом", – говорится в заявлении Барселоны, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, бывший президент "блаугранас" Хосеп-Мария Бартомеу 27 октября ушел в отставку. Выполняет обязанности сейчас Карлес Тускетс. Выборы нового президента Барселоны пройдут в марте 2021 года.

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