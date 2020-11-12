Гравці каталонської команди поки не готові йти на поступки керівництву клубу.

"11 листопада, після декількох днів напружених зустрічей і вичерпних переговорів, сторони завершили період консультацій, так і не досягнувши угоди.

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Керівництво було змушене вдатися до таких заходів з метою врегулювання серйозної фінансової проблеми, викликаної пандемією коронавірусу, яка приведе до скорочення доходів клубу більш ніж на 300 млн євро в сезоні-2020/2021, що змушує скорегувати зарплату на 191 млн євро.

З огляду на те, що переговорний процес виявив щиру і тверду волю до розуміння проблем клубу з боку гравців, сторони домовилися надати один одному час до 23 листопада, щоб обміркувати і вирішити, чи можуть все ще бути прийняті пропозиції, які обговорювалися за столом", – йдеться у заяві Барселони, опублікованій на офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, колишній президент "блаугранас" Хосеп-Марія Бартомеу 27 жовтня пішов у відставку. Виконує обов'язки нині Карлес Тускетс. Вибори нового президента Барселони пройдуть у березні 2021 року.

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