Барселона подготовила особую форму в каталонских цветах – вызов Мадриду

В сети появились фотографии четвертого комплекта формы испанской Барселоны на сезон 2019/20.

Новый комплект формы "блаугранас" от Nike выполнен в цветах Саньеры, сообщает Sport.es.

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Форма выполнена в желтых цветах с красными полосами – по аналогии с королевским флагом Арагона, ставшим основой каталонского флага и знамей некоторых других регионов Испании. Этот комплект экипировки Барса будет использовать в особых случаях.

В частности, издание предполагает, что каталонцы выйдут в ней на Эль Класико против "королевского" мадридского Реала.

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