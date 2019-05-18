toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Барселона подготовила особую форму в каталонских цветах – вызов Мадриду

18 мая 14:32 249 Читати українською
Барселона подготовила особую форму в каталонских цветах – вызов Мадриду
Жерар Пике / EFE

В сети появились фотографии четвертого комплекта формы испанской Барселоны на сезон 2019/20.

Новый комплект формы "блаугранас" от Nike выполнен в цветах Саньеры, сообщает Sport.es.

Месси не поддержал каталонских сепаратистов – Мадрид в восторге

Форма выполнена в желтых цветах с красными полосами – по аналогии с королевским флагом Арагона, ставшим основой каталонского флага и знамей некоторых других регионов Испании. Этот комплект экипировки Барса будет использовать в особых случаях.

В частности, издание предполагает, что каталонцы выйдут в ней на Эль Класико против "королевского" мадридского Реала.

Как сборная Хорватии – Барселона удивила формой на следующий сезон

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1408
Теги
Футбольная форма Испания Барселона Барселона Референдум в Каталонии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
58
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук