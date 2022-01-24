Были слухи, что нидерландец покинет Барсу, за которую выступает на правах аренды из Севильи, досрочно. Теперь руководство клуба изменило свои планы, сообщает MD со ссылкой на La Cadena Cope.

Люк де Йонг отказывается покидать Барселону – форварда не пугает роль запасного

Де Йонг сумел убедить "блаугранас" своей результативностью в новом году. Сейчас он лучший бомбардир команды с 3 голами в активе. Люк доработает рассчитанный до конца июня контракт.

Барселона так сэкономит деньги. Их она планирует использовать для организации трансфера Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд уже во время летнего окна.

В общей сложности Люк де Йонг провел в сине-гранатовой футболке 16 поединков, записав в свой актив 4 результативных выстрела.