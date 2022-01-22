"Мы с семьей уже полгода живем в Барселоне, сейчас я не хочу снова переезжать. И да, даже если бы я снова стал запасным, я все еще мог бы быть полезен этой команде", – цитирует де Йонга Voetbalzone.

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Барселона летом арендовала 31-летнего форварда у Севильи, сделка с ним рассчитана на год. В нынешнем сезоне Люк провел 15 матчей, в которых отличился четырьмя голами.

По слухам, в услугах де Йонга заинтересованы Кадис и Фенербахче.

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