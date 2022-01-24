Були чутки, що нідерландець покине Барсу, за яку виступає на правах оренди зі Севільї, достроково. Тепер керівництво клубу змінило свої плани, інформує MD з посиланням на La Cadena Cope.

Люк де Йонг відмовляється покидати Барселону – форварда не лякає роль запасного

Де Йонг зумів переконати "блаугранас" своєю результативністю в новому році. Наразі він є найкращим бомбардиром команди з 3 голами в активі. Відтак, Люк допрацює розрахований до кінця червня контракт.

Барселона так зекономить кошти. Їх вона планує використати на організацію трансферу Ерлінга Холанда з Борусії Дортмунд вже під час літнього вікна.

Загалом Люк де Йонг провів у синьо-гранатовій футболці 16 поєдинків, записавши до свого активу 4 результативні постріли.

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