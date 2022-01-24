Барселона не позбуватиметься Люка де Йонга взимку – все заради Холанда
Нападник Люк де Йонг до кінця допрацює свій контракт із "блаугранас".
Були чутки, що нідерландець покине Барсу, за яку виступає на правах оренди зі Севільї, достроково. Тепер керівництво клубу змінило свої плани, інформує MD з посиланням на La Cadena Cope.
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Де Йонг зумів переконати "блаугранас" своєю результативністю в новому році. Наразі він є найкращим бомбардиром команди з 3 голами в активі. Відтак, Люк допрацює розрахований до кінця червня контракт.
Барселона так зекономить кошти. Їх вона планує використати на організацію трансферу Ерлінга Холанда з Борусії Дортмунд вже під час літнього вікна.
Загалом Люк де Йонг провів у синьо-гранатовій футболці 16 поєдинків, записавши до свого активу 4 результативні постріли.
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