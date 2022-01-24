Барселона постепенно поправляется, но до эффективного футбола еще далеко. Каталонцы проиграли Класико в Суперкубке Испании, затем вылетели из Кубка Испании, в чемпионате пока не удается вернуться в зону Лиги чемпионов. Сегодня Барса поехала к предпоследней команде Примеры, но и здесь возникли затруднения.

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Хави хорошо научил команду одному – контролю. Барселона не отдавала мяч сопернику, но сама ничего не создавала. 80% владения и всего два удара с игры – таковы успехи гостей в первом тайме. Ближе к перерыву Барса начала угрожать со стандартов, но и здесь ни одного акцентированного удара "блаугранас" не нанесли.

Лучший момент в первом тайме, как ни странно, имел Алавес. У хозяев прошла контратака правым флангом, Понс вышел один на один с тер Штегеном, но пробил прямо в голкипера.

После перерыва Барселона все же пыталась выжать что-нибудь со стандартов, ведь из игры ничего не получалось. Выделялся разве что Педри, постоянно нацеленный на обострение. А потом снова Алавес ответил более опасным моментом, чем все попытки Барселоны. Джейсон навесил, а Хоселу с нескольких метров не попал в створ.

Все шло к справедливой ничьей, но на последних минутах Барселона вырвала победу. Альба забросил в штрафную, Торрес покатил на Френки де Йонга, а тот забил единственный гол во встрече. Барселона не показала ничего, кроме перепасовок, но выиграла.

Барселона набрала 35 очков и поднялась на 5 место Примеры, а Алавес с 17 баллами остался в зоне вылета.