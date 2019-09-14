Барселона назвала сроки восстановления Умтити – француз получил очередную травму

Центральный защитник каталонцев в который раз не может помочь команде из-за проблем со здоровьем.

Барселона не сможет рассчитывать на Самюэля Умтити в ближайших матчах, информирует Mundo Deportivo.

Месси рискует пропустить старт Барселоны в Лиге чемпионов

Француз получил травму правой стопы, яа выбила его на 5-6 недель. Игрок повредился во время тренировки в составе национальной сборной, за которую так и не смог сыграть во время международной паузы. Теперь Умтити пропустит несколько матчей Примеры, а также старт Барселоны в Лиге чемпионов, который состоится 17 сентября: каталонцы поедут в гости к Боруссии Дортмунд.

К слову, в прошлом сезоне 25-летний защитник провел за Барселону всего 14 поединков в Ла Лиге, поскольку также пропустил длительный срок из-за травмы.

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