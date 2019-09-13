Месси рискует пропустить старт Барселоны в Лиге чемпионов

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассказал о физическом состоянии своих игроков. Уже завтра Барселона будет играть матч Примеры против Валенсии, а во вторник – старт в еврокубках против Боруссии Дортмунд.

"Валенсия сменила тренера, но это было всего два дня назад, поэтому мало что изменилось. С предыдущим тренером команда достигла хороших результатов, поэтому в матче с нами будет использовать свою прежнюю схему.

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Возвращение Месси? Казалось, что это будет небольшой перерыв для восстановления. Однако, раскрылись новые последствия, поэтому мы решили не торопить события. Не знаю, вернется ли он во вторник (матч ЛЧ против Боруссии Д – прим.) или это будет позже.

Не буду отрицать, что Лео важен для нас. Он является ключевым игроком, особенно в матчах с командами, которые глубоко садятся в оборону. Мы надеемся, что он скоро вернется.

Я не думаю, что Ракитич сильно расстроен из-за непопадания в состав. У нас много игроков в центре поля. Для всех было бы новостью, если бы Бускетс, Видаль или де Йонг не играли. Реальность такова, что в центре поля у Барсы высокая конкуренция.

Луис Суарес? Вчера и сегодня он провел тренировки. Надеюсь, постепенно он вернется в состав", – приводит слова Вальверде Marca.

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