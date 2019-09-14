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Барселона назвала терміни відновлення Умтіті – француз зазнав чергової травми

06:00 94 Читать на русском
Барселона назвала терміни відновлення Умтіті – француз зазнав чергової травми
Самюель Умтіті / Reuters

Центральний захисник каталонців вкотре не може допомогти команді через проблеми зі здоров'ям.

 

Барселона не зможе розраховуватии на Самюеля Умтіті в найближчих матчах, інформує Mundo Deportivo.

Мессі ризикує пропустити старт Барселони в Лізі чемпіонів

Француз зазнав травми правої стопи, яа вибила його на 5-6 тижнів. Гравець пошкодився під час тренування у складі національної збірної, за яку так і не зміг зіграти під час міжнародної паузи. Тепер Умтіті пропустить кілька матчів Прімери, а також старт Барселони у цьогорічній Лізі чемпіонів, який відбудеться 17 вересня: каталонці поїдуть в гості до Борусії Дортмунд.

До слова, у минулому сезоні 25-річний захисник провів за Барселону лише 14 поєдинків у Ла Лізі, адже також пропустив тривалий термін через травми.

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Барселона - Валенсія Самюель Умтіті Самюель Умтіті Барселона Барселона Іспанія
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