Из-за тяжелой травмы Гави Барселона вынуждена усиливать полузащиту команды будущей зимой. Присоединиться к "блаугранас" может аргентинец Джованни Ло Чельсо, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что Хави хотел подписать хавбека еще летом, но тот остался в Тоттенхэме. Впрочем, Ло Чельсо получает очень мало игрового времени (всего 83 сыгранных минуты), поэтому может согласиться на переход на правах аренды.

Добавим, что Джованни имеет немалый опыт выступлений в Ла Лиге в составе Вильяреала и Бетиса. Так, в прошлом сезоне аргентинец выступал за "желтую субмарину", провел 29 матчей и отметился 2 голами и 3 ассистами.

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