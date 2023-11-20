Півзахисник Тоттенхема Джованні Ло Чельсо може приєднатись до Барселони у зимове трансферне вікно.

Через важку травму Гаві Барселона вимушена підсилювати півзахист команди майбутньої зими. Приєднатись до "блаугранас" може аргентинець Джованні Ло Чельсо, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що Хаві хотів підписати хавбека ще влітку, але той залишився у Тоттенхемі. Втім, Ло Чельсо отримує дуже мало ігрового часу (лише 83 зіграні хвилини), тому може погодитись на перехід на правах оренди.

Додамо, що Джованні має чималий досвід виступів у Ла Лізі у складі Вільяреала та Бетіса. Так, у минулому сезоні аргентинець виступав за "жовту субмарину", провів 29 матчів та відзначився 2 голами та 3 асистами.

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