Каталонцы заинтересованы в услугах капитана Валенсии Хосе Гайи, информирует Mundo Deportivo.

ПСЖ пытается сорвать трансфер Вейналдума в Барселону

Уход Хуниора Фирпо выглядит неизбежным, поэтому надо искать нового конкурента для Альбы. Им может стать "клон" 32-летнего ветерана, который в свое время также переходил в Барселону из Валенсии. Гайя, как и Альба, является типичным миниатюрным фланговым защитником с активными подключениями в атаку. У латералей одинаковое количество ассистов за прошлый чемпионат (по 7), но представитель Барселоны выигрывает за голами – 3 против одного.

Добавим, что контракт Гайи с Валенсией рассчитан до лета 2023, нынешняя цена за Transfermarkt – 35 млн евро.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує