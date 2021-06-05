ПСЖ сделал позднее предложение в попытке "украсть" нидерландца из под носа Барселоны, информирует ESPN.

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Французский гранд дает Вейналдуму значительно большую зарплату, чем могут предложить "блаугранас". Вскоре контракт хавбека с Ливерпулем завершится, и он сам решит свою судьбу. Сейчас Джини находится в лагере сборной Нидерландов и готовится к Евро.

Добавим, что в сезоне 2020/21 Вейналдум провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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