ПСЖ пытается сорвать трансфер Вейналдума в Барселону
12:08 - Читати українською
Джорджиньо Вейналдум может поехать во Францию вместо ожидаемой Испании.
ПСЖ сделал позднее предложение в попытке "украсть" нидерландца из под носа Барселоны, информирует ESPN.
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Французский гранд дает Вейналдуму значительно большую зарплату, чем могут предложить "блаугранас". Вскоре контракт хавбека с Ливерпулем завершится, и он сам решит свою судьбу. Сейчас Джини находится в лагере сборной Нидерландов и готовится к Евро.
Добавим, что в сезоне 2020/21 Вейналдум провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.
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