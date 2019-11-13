Барселона нашла замену Ракитичу

Каталонский клуб хочет усилить полузащиту в случае ухода из клуба Ракитича.

Испанская Барселона уже сейчас подыскивает возможных кандидатов на позицию Ивана Ракитича, которые смогли бы заменить хорвата в случае его ухода из команды. Среди главных претендентов каталонцы рассматривают хавбека Наполи Фабиана Руиса, подписание которого оценивается в 60 млн евро.

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Также чемпионы Испании следят за Родриго Бентанкуром из Ювентуса и Саулем Ньигесом из Атлетико, сообщает издание AS.

Ранее Ракитич неоднократно выражал свое недовольство нехваткой игровой практики и заявлял, что может покинуть клуб уже зимой.

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