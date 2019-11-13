Чувствую то же, что и дочь, у которой отбирают игрушку, – Ракитич скучает без футбола

Полузащитник каталонской Барселоны Иван Ракитич продолжает находиться без футбола и мечтает снова наслаждаться любимой игрой в каталонской команде.

"Мне грустно, потому что у меня забрали мяч. Как получать удовольствие? Конечно, играть в футбол. Что чувствует моя маленькая дочь, когда неё игрушку забирают? Ей грустно. Я чувствую то же самое, когда забирают мой мяч.

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Я понимаю и уважаю решение тренера, но думаю, что за эти пять лет я дал много этому клубу и достиг своего пика здесь. Я только хочу продолжать наслаждаться футболом. Это для меня самое главное. Мне 31 год, а не 38. Я чувствую себя очень хорошо", – цитирует Ракитича Movistar.

Напомним, Иван Ракитич из-за отсутствия игровой практики планирует покинуть Барселону в зимнее трансферное окно. Причиной такого решения стала потеря хорватом гарантированного места в стартовом составе команды Вальверде. Действующее соглашение 31-летнего хавбека с "блаугранас" рассчитано до лета 2021 года. Летом хорват мог перейти в Ювентус, однако в последний момент сделка между клубами сорвалась.

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