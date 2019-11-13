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Барселона знайшла заміну Ракітічу

13 листопада 22:43 494 Читать на русском
Барселона знайшла заміну Ракітічу
Іван Ракітіч / ФК Барселона

Каталонський клуб хоче підсилити півзахист у разі відходу з клубу Ракітіча.

Іспанська Барселона вже зараз підшуковує можливих кандидатів на позицію Івана Ракітіча, які змогли б замінити хорвата у разі його відходу з команди. Серед головних претендентів каталонці розглядають хавбека Наполі Фабіана Руїса, підписання якого оцінюється у 60 млн євро.

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Також чемпіони Іспанії стежать за Родріго Бентанкуром з Ювентуса та Саулем Ньїгесом з Атлетіко, повідомляє видання AS.

Раніше Ракітіч неодноразово висловлював своє невдоволення нестачею ігрової практики і заявляв, що може покинути клуб уже взимку.

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