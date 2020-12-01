Барселона продолжает искать замену Жерару Пике, который из-за травмы рискует пропустить длительный период.

Барселона имеет серьезные проблемы с поиском замены травмированному Пике

Очередным кандидатом на эту роль стал бразильский защитник мадридского Атлетико Фелипе, сообщает издание AS. 31-летний защитник не входит в планы Симеоне и в последнее время все реже попадает в основной состав "матрасников". Однако подписать Фелипе будет не так просто – мадридцы не планируют расставаться с опытным игроком, считая, что для успешных выступлений во всех турнирах в команде должно быть четыре центральных защитника.

Напомним, Жерар Пике получил повреждение внутренней боковой связки правого колена 3-й степени и частичного разрыва передней крестообразной связки в матче против мадридского Атлетико (0:1). Для восстановления испанцу понадобится около полугода.

Фелипе перешел в Атлетико из Порту в июле 2019 года за 19 млн евро. В текущем сезоне провел за "матрасников" 9 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

ЛЧ: грандиозная интрига вокруг Шахтера, настоящая "группа смерти", Динамо и Ребров ждут подарков, а Зинченко – шанса