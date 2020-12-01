Барселона продовжує шукати заміну Жерару Піке, який через травму ризикує пропустити тривалий період.

Барселона має серйозні проблеми з пошуком заміни травмованому Піке

Черговим кандидатом на цю роль став бразильський захисник мадридського Атлетіко Феліпе, повідомляє видання AS. 31-річний оборонець не входить у плани Сімеоне і останнім часом все рідше потрапляє до основного складу "матрацників". Однак підписати Феліпе буде не так просто – мадридці не планують розлучатися з досвідченим гравцем, вважаючи, що для успішних виступів у всіх турнірах у команді має бути чотири центральні захисники.

Нагадаємо, Жерар Піке зазнав пошкодження внутрішньої бічної зв'язки правого коліна 3-го ступеня і часткового розриву передньої хрестоподібної зв'язки у матчі проти мадридського Атлетіко (0:1). Для відновлення іспанцю знадобиться близько півроку.

Феліпе перейшов в Атлетіко з Порту у липні 2019 року за 19 млн євро. У поточному сезоні провів за "матрацників" 9 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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