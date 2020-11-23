В ближайшие дни руководство Барселоны обсудит с главным тренером команды кандидатуры защитников на замену Жерару Пике, сообщает Marca. Испанец выбыл из игры примерно на полгода.

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В Барселоне понимают необходимость подписания нового защитника. С другой стороны, каталонцы не могут позволить себе дорогой трансфер. Оптимальным вариантом для "сине-гранатовых" является аренда игрока до конца сезона. Но перед выходом на трансферный рынок Барселоне нужно сначала договориться со своими футболистами о снижении зарплаты.

Дело в том, что каталонским клубом правит временное руководство. Это правление не имеет полномочий осуществлять большие расходы. Единственная надежда на последнюю неделю января, когда у клуба уже должен появиться новый президент.

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Напомним, Жерар Пике получил повреждение внутренней боковой связки правого колена 3-й степени и частичного разрыва передней крестообразной связки в матче против мадридского Атлетико (0:1).