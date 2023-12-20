Руководство Барселоны все еще размышляет о будущем главного тренера Хави.

Последние выступления каталонцев подвергаются критике, поскольку клуб не демонстрирует хорошую игру, а результаты не впечатляют.

Барселона окончательно определилась с будущим Левандовски

Как сообщает El Nacional, наставник Ливерпуля Юрген Клопп считается фаворитом на замену Хави. Президент Барселоны Жоан Лапорта уже контактировал с немецким специалистом. Руководство каталонцев даже не пугают некоторые требования Клоппа. Тренер хотел бы омолодить команду и попрощаться с рядом игроков. Впрочем, немец оставил бы в команде Левандовски, с которым имеет хорошие отношения.

Барселона сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 35 баллами. От лидирующей Жироны они отстают на девять очков.

Напомним, что контракт Юргена Клоппа с Ливерпулем действует до 2026 года.

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