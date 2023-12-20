Керівництво Барселони все ще роздумує над майбутнім головного тренера Хаві.

Останні виступи каталонців піддаються критиці, оскільки клуб не демонструє гарної гри, а результати не вражають.

Барселона остаточно визначилася з майбутнім Лєвандовскі

Як повідомляє El Nacional, наставник Ліверпуля Юрген Клопп вважається фаворитом на заміну Хаві. Президент Барселони Жоан Лапорта вже контактував з німецьким фахівцем. Керівництво каталонців навіть не лякають деякі вимоги Клоппа. Тренер хотів би омолодити команду і попрощатися з низкою гравців. Утім, німець залишив би в команді Лєвандовскі, з яким має гарні взаємини.

Барселона наразі перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці Ла Ліги з 35 балами. Від лідируючої Жирони вони відстають на дев'ять очок.

Нагадаємо, що контракт Юргена Клоппа з Ліверпулем діє до 2026 року.

Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Алавес – каталонці повернули лідерство, Артем порівнявся з легендами