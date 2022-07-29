Де Йонг, як і раніше, не збирається покидати Барселону заради Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" є єдиним реальним претендентом на 25-річного нідерландця, якого каталонці хочуть продати, але Френкі вважає варіант з манкуніанцями безперспективним.

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План Барси незмінний – клуб налаштований отримати гроші за гравця і зекономити на його зарплатні, щоб мати змогу зареєструвати новачків. Каталонці заради вивільнення коштів готові віддати де Йонга в оренду, адже нідерландець категорично не згоден знову зменшувати зарплатню.

Тому цілком можливо, що сезон 2022/23 півзахисник проведе на правах оренди в Челсі чи Баварії, які раніше виявляли інтерес до гравця. Про це повідомляє Sport.es.

Контракт де Йонга з Барсою чинний ще 4 роки. Влітку 2019-го Аякс отримав за нього 86 млн євро. З того часу Френкі зіграв за каталонців 138 матчів (13 голів, 17 асистів) та виграв Кубок Іспанії.

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