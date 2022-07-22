Согласно информации Marca, Барселона сообщила Атлетику о намерении оформить трансфер Иньиго Мартинеса. Впрочем для этого придется выложить немалую сумму. Контракт 31-летнего центрбека со "львами" рассчитан до 2023 года, а клаусула составляет 80 миллионов евро.

Барселона переключилась на полуфиналиста ЛЧ после поражения в борьбе за Кунде – цена также превышает 50 млн евро

"Блаугранас" могут подписать Мартинеса и немного дешевле. Атлетик предоставит защитнику право выбора: если Иньиго изъявит желание покинуть Бильбао и откажется продлевать контракт, то его выставят на продажу – однако баски не отдадут центрбека дешевле, чем за 50 миллионов евро, ведь придется срочно искать замену на позицию Мартинеса. Сообщается, что клуб на эти деньги попытается купить Уго Гильямона или Хона Монкайолу.

Если же Барселона сделает предложение о трансфере, Атлетик обсудит его с игроком. Мартинес уже знает об интересе каталонского гранда. Mundo Deportivo подтверждает интерес каталонцев и желание Иньиго перейти в лагерь "блаугранас", а в клубе якобы уже решают его судьбу.

Каталонцы видят в Мартинесе альтернативу Жюлю Кунде, за которого Барса фактически проиграла борьбу Челси. Отмечается, что летом 2017 года Иньиго уже мог стать игроком "кулес" – переход инициировал Эрнесто Вальверде, только что пришедший из Атлетика. Трансфер был согласован, но позже "блаугранас" отказались от него – лидеры Барселоны выступили против. Они не желали, чтобы Хавьер Маскерано терял место в составе.

Хави вынужден лично "выгонять" нидерландский дуэт из Барселоны – клуб надеется заработать 100 млн евро