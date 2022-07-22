Згідно з інформацією Marca, Барселона повідомила Атлетику про намір оформити трансфер Іньїго Мартінеса. Втім, для цього доведеться викласти чималеньку суму. Контракт 31-річного центрбека з "левами" розрахований до 2023 року, а клаусула становить аж 80 мільйонів євро.

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"Блаугранас" має шанс підписати Мартінеса трішки дешевше. Атлетік надасть захиснику право вибору: якщо Іньїго висловить бажання покинути Більбао і відмовиться продовжувати контракт, то його виставлять на продаж – але баски не віддадуть центрбека дешевше, ніж за 50 мільйонів євро, адже доведеться терміново шукати заміну на позицію Мартінеса. Повідомляється, що клуб на ці гроші спробує придбати Уго Гільямона або Хона Монкайолу.

Якщо ж Барселона зробить пропозицію про трансфер, Атлетік обговорить її з гравцем. Мартінес вже знає про інтерес каталонського гранду. Mundo Deportivo підтверджує інтерес каталонців і бажання Іньїго перейти в табір "блаугранас", а в клубі ніби-то вже вирішують його долю.

Каталонці бачать в Мартінесі альтернативу Жюлю Кунде, за якого Барса фактично програла боротьбу Челсі. Зазначається, що влітку 2017 року Іньїго вже міг стати гравцем "кулес" – перехід ініціював Ернесто Вальверде, який тільки-но прийшов з Атлетіка. Трансфер було узгоджено, але трохи згодом "блаугранас" відмовилися від нього – лідери Барселони були проти. Вони не бажали, аби Хав'єр Маскерано втрачав місце у складі.

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