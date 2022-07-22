На радары каталонцев снова попал лидер защиты Вильяреала Пау Торрес, сообщает Marca.

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Первым выбором Барселоны был Жюль Кунде, однако, похоже, что француз поедет в Челси. "Кулес" еще год назад следили за Торресом и вряд ли могли разочароваться. Представитель Вильяреала был важным игроком сборной Испании, дошедшей на Евро-2020 до полуфинала. Затем Пау вместе с "Желтой субмариной" сенсационно добрался до полуфинала ЛЧ. Личная статистика 25-летнего защитника – 46 матчей, 6 голов и один ассист.

Вильяреал пропустит следующий розыгрыш ЛЧ, но вряд ли будет отпускать своего лидера по дешевке. Несколько недель назад Тоттенхэм уже получил отказ, предложив за Торреса 55 млн евро.

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