Представители каталонцев вышли на контакт с 30-летним нападающим Седриком Бакамбу, утверждает AS.

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Контракт конголезца с Бэйцзин Гоань завершается 1 января, и он станет свободным агентом. Нападающий почти 4 года провел на "заработках" в Китае, хотя его связывают с Барселоной не в первый раз. В частности, в январе 2020-го соглашение казалось решенным, однако буквально перед посадкой на самолет в Испанию Бакамбу узнал о срыве трансфера. Теперь Барселона предпримет новую попытку, ища замену травмированному Серхио Агуэро.

Бакамбу провел несколько успешных сезонов за Вильяреал и хорошо знаком с Примерой – 35 голов в 75 матчах.

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