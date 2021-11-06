Жоан Лапорта готов предоставить поддержку новому тренеру Барселоны во время ближайшего трансферного окна.

Президент "блаугранас" в разговоре с представителями фанатского объединения подтвердил, что клуб собирается осуществить до трех трансферов, информирует Mundo Deportivo.

Хави определился с первыми трансферами в Барселоне – новые звезды после эпохи Месси

Приоритетная позиция – центральный нападающий, поскольку Серхио Агуэро вылетел как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем. Правда, сначала Барсе придется избавиться от ненужных игроков и освободить место под потолком зарплат. Все потенциальные трансферы будут согласовываться с Хави.

Напомним, сейчас Барселона занимает девятую строчку Примеры, а в Лиге чемпионов идет второй благодаря двум победам над Динамо.

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