Барселона в последний момент отказалась от бывшей звезды Примеры – игрок иронично прокомментировал срыв трансфера мечты

Барселона решила обойтись без подписания нового центрфорварда в зимнее трансферное окно.

Одним из вариантов для действующих чемпионов Испании был нападающий Седрик Бакамбу с китайского Бэйцзин Гоань, утверждает L'Еquipe.

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Барселона даже успела договориться с руководством пекинцев по переходу, и потенциальный новичок планировал вылететь в Испанию. Однако перед самой посадкой в ​​самолет Бакамбу узнал, что "блаугранас" передумали, и трансфера не будет. Конголезец решил не падать духом из-за срыва желаемого перехода.

"Эй, Transfermarkt, измените мою историю трансферов на "Почти был в Барселоне", пожалуйста. Все, что не делается – к лучшему. Благодарю Бога за все. Антуан Гризманн, увидимся в следующий раз", – написал Бакамбу в своем Twitter.

Напомним, Бакамбу перебрался в Бэйцзин Гоань с Вильярреала в 2018 году. В 75 матчах за "желтую субмарину" он отметился 32 голами.

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