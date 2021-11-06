Представники каталонців вийшли на контакт з 30-річним нападником Седріком Бакамбу, стверджує AS.

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Контракт конголезця з Бейцзін Гоань завершується 1 січня, і він стане вільним агентом. Нападник майже 4 роки провів на "заробітках" у Китаї, хоча його пов'язують з Барселоною не вперше. Зокрема, у січні 2020-го угода здавалася вирішеною, однак буквально перед посадкою на літак до Іспанії Бакамбу дізнався про зрив трансферу. Тепер Барселона здійснить нову спробу, шукаючи заміну травмованому Серхіо Агуеро.

Додамо, що Бакамбу провів кілька успішних сезонів за Вільяреал і добре знайомий з Прімерою – 35 голів у 75 матчах.

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