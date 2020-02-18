Барселона нашла аргумент в переговорах по Лаутаро Мартинесу – каталонцы готовы отдать Интеру свою звезду

Каталонский клуб не отказывается от идеи приобретения форварда миланского Интера Лаутаро Мартинеса, за которого "нерадзурри" просят больше 100 млн евро.

"Сине-гранатовые" продолжают искать альтернативные варианты подписания аргентинца, в контракте которого прописаны отступные в размере 111 млн евро. Барселона не хочет платить такую ​​сумму, поэтому рассматривает вариант, при котором в Интер перейдет Филиппе Коутиньо, информирует ВВС.

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Бразильский хавбек сейчас находится в аренде в Баварии, но немецкий клуб, скорее всего, не будет активировать опцию его выкупа. Барселона тоже не рассчитывает на Коутиньо и готова использовать его в процессе переговоров по своей главной трансферной цели.

Напомним, что Барселона приобрела Коутиньо в январе 2018 года у Ливерпуля за 120 млн евро. Сейчас каталонцы оценивают его в 80-90 млн евро.

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