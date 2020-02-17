Барселона выбрала новую трансферную цель на замену травмированному Дембеле, – Mundo Deportivo

Каталонский гранд продолжает поиски форварда на замену Усману Дембеле, который выбыл до конца сезона.

Сегодня Ла Лига приняла решение разрешить Барселоне подписать одного игрока вне трансферного окна. Как информирует Mundo Deportivo, сейчас клуб работает над переходом форварда Леганеса Мартина Брейтвейта.

Барселона получила разрешение приобрести одного игрока вне трансферного окна

По мнению руководства Барселоны, 28-летний футболист сможет укрепить команду в то время, пока восстанавливаются травмированные.

Отметим, что в текущем сезоне нападающий сборной Дании сыграл за Леганес 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с Леганесом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает Брейтвейта в 10 млн евро.

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