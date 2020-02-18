Барселона знайшла аргумент у переговорах щодо Лаутаро Мартінеса – каталонці готові віддати Інтеру свою зірку

Каталонський клуб не відмовляється від ідеї придбання форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса, за якого "нерадзуррі" просять більше 100 млн євро.

"Синьо-гранатові" продовжують шукати альтернативні варіанти підписання аргентинця, у контракті якого прописані відступні у розмірі 111 млн євро. Барселона не хоче платити таку суму, тому розглядає варіант, при якому в Інтер перейде Філіппе Коутінью, інформує ВВС.

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Бразильський хавбек наразі перебуває в оренді у Баварії, але німецький клуб, скоріш за все, не буде активовувати опцію його викупу. Барселона теж не розраховує на Коутінью і готова використати його у процесі переговорів щодо своєї головної трансферної цілі.

Нагадаємо, що Барселона придбала Коутінью в січні 2018 року у Ліверпуля за 120 млн євро. Зараз каталонці оцінюють його у 80-90 млн євро.

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