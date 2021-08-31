"Блаугранас" продолжают искать усиления для линии нападения в последний день трансферного окна.

Барселона обратила свое внимание на нападающего Бэйцзин Гоань Седрика Бакамбу из-за трудностей в переговорах о трансферах Кавани или Фелиша, сообщает AS.

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Африканский форвард имеет серьезное преимущество перед звездными коллегами – его контракт с китайским клубом завершается в декабре этого года, поэтому каталонцы могут осуществить трансфер по крайне низкой цене.

Напомним, Бакамбу перебрался в Бэйцзин Гоань из Вильярреала в 2018 году. В 75 матчах за "желтую субмарину" он отметился 32 голами. В текущем сезоне Седрик в 13 матчах китайского первенства отличился 5 голами и ассистом.

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