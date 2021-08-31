"Блаугранас" продовжують шукати підсилення для лінії нападу в останній день трансферного вікна.

Барселона звернула свою увагу на нападника Бейцзінь Гоань Седріка Бакамбу через труднощі у переговорах щодо трансферів Кавані або Феліша, повідомляє AS.

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Африканський форвард має серйозну перевагу перед зірковими колегами – його контракт з китайським клубом завершується в грудні цього року, тож каталонці можуть здійснити трансфер за вкрай низьку ціну.

Нагадаємо, Бакамбу перебрався у Бейцзін Гоань з Вільяреала у 2018 році. У 75 матчах за "жовту субмарину" він відзначився 32 голами. В поточному сезоні Седрік у 13 матчах китайської першості відзначився 5 голами та асистом.

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