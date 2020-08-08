Барселона – Наполи: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Барселона – Наполи

8 августа, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Первый матч – 1:1

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Камп Ноу так и не увидел триумфа Барселоны в Ла Лиге, но увидел уверенную победу Осасуны над "блаугранас" в последний "домашке". Было бы обидно так закрывать сезон в родных стенах, однако Лига чемпионов дала каталонцам шанс исправить год – и для начала нужно прибить Наполи, который на Сан Паоло добыл ничью. Итальянцы ещё и требовали перенести ответный матч на нейтральное поле, мотивируя такой ход новой вспышкой коронавируса в Испании, однако УЕФА не пошел на уступки. За такую ​​наглость Барселона должна наказывать.

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Правда, игровая форма подопечных Кике Сетьена после карантина не впечатляла. Можно много говорить о злом Флорентино, который всё купил, но не он терял преимущество над мадридцами в два очка. Барселона должна была побеждать Сельту, Севилью или ту же Осасуну – этого не произошло. Даже с Эспаньолом и Вальядолидом "сине-гранатовые" намучились, с большим трудом одержав минимальные победы. Круто команда выглядела только с Мальоркой и с Вильярреалом – на Керамике Месси и компания провели, пожалуй, лучший поединок в сезоне. Всё это настораживает, ведь и до карантина Барселона не впечатляла – в группе ей не удалось победить Славию на Камп Ноу, Интер полностью переиграл каталонцев в первом тайме, а Наполи свою ничью добыл очень уверенно.

Из плюсов же можно отметить инфернальную форму Месси, который снова побил все возможные рекорды, забил 30 голов и отдал 24 ассиста. Также стоит отметить несколько хороших кадровых решений Сетьена – в частности, он подпустил к основе Пуча, который в центре поля выглядит очень смело и постоянно находит варианты для обострения. Не отстаёт и Фати, который забил несколько важных голов в матчах, где соперник вообще не давал шансов. Конечно же, шикарно выглядит и тер Штеген, однако и о главном тренере забывать не стоит – посмотрев УПЛ, баск скопировал схему Зари, сыграв против Атлетико и Вильярреала в схеме 4-4-2-ромб. Против крепкого оборонного блока мадридцев это не сработало, однако мощный атакующий Вильярреал просто дефрагментировали на атомы – и в этой формации прекрасно выглядели все футболисты. Даже Гризманн. Впрочем, это были только яркие эпизоды на фоне всего плохого сезона. Сегодня его нужно исправлять.

С Дженнаро Гаттузо посмеивались, а в лучшем случае его просто считали простачком, потолок которого – кризисный Милан. Наполи в последние годы также не особо впечатлял, но союз Рино и "Партенопеи" неожиданно заставил критиков замолчать. Команда в топ-матчах использует гибкую схему, в разных ситуациях переключаясь с агрессивных 4-3-3 на эшелонированную оборону в 4-1-4-1 и 4-4-2 – неаполитанцы грамотно строят блок в центре, выдерживают компактность, а в контратаках стараются разыгрывать мяч коротко. При этом моментов в Наполи возникает достаточно – как следствие, банда Гаттузо отбирала очки у Ливерпуля, победила Лацио (дважды), Рому, сыграла вничью с Барселоной и прошла Интер в Кубке, после чего справедливо выиграла его в серии пенальти против Ювентуса. В Серии А туринцев, кстати, тоже победили.

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Ещё одним преимуществом Наполи можно назвать умение Гаттузо подготовить команду под конкретного соперника и закачать физически на короткую дистанцию – в первых матчах после пауз Наполи очень трудно перебегать. Впрочем, после карантина неаполитанцы не смогли навязать борьбу за Лигу чемпионов, ограничившись седьмым местом, да и ряд важных поединков они проиграли (в частности, Аталанте и Интеру). Проблемой также является тот факт, что на Камп Ноу придётся раскрываться, ведь итальянцы отстают по выездных голах, но в целом следует признать – у Барселоны очень серьёзный соперник.

Кадровая ситуация

У Барселоны много пробоин в составе – и они очень серьёзные. Команде не помогут дисквалифицированные Серхио Бускетс и Артуро Видаль, а также травмированный Самюэль Умтити. В список потерь попал и Усман Дембеле, который уже вернулся к работе в общей группе, однако слишком мало тренировался – он отсутствует в заявке. В конце концов, не сыграет Артур, который самовольно покинул расположение клуба. Зато восстановились от травм Клеман Лангле и Гризманн.

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У Наполи ситуация с составом идеальна – никто не травмирован, никого не дисквалифицировали. Имелись некоторые вопросы по Маноласу, Инсинье и Максимовичу, однако все они тренировались в общей группе. Проблемы с мышцами перед тем матчем были у Льоренте, однако в заявку на Барселону испанец также попал.

Ориентировочные составы на матч Барселона – Наполи

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, де Йонг, Ракитич – Месси, Суарес, Гризманн

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй – Руис, Демме, Зелински – Кальехон, Мертенс, Инсинье

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Наполи для Барселоны является максимально неудобным соперником. Классно обороняется, постоянно меняет схемы, удерживает компактность, имеет качественных футболистов во всех линиях, прекрасно готов в физическом плане, да еще и достаточно моментов создаёт – по игре итальянцы выглядят даже интереснее Атлетико. "Партенопеи" трудно схватить за горло – они постоянно выкручиваются, выскальзывают из рук и болезненно кусают. Очевидно, что от этих качества неаполитанцы и будут плясать, не форсируя события. Даже пропущенный гол не заставит их сразу отойти от закрытого стиля, с которым у "блаугранас" сложные отношения.

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Вместе с тем, Наполи нужно будет идти вперёд и забивать хотя бы один гол. Учитывая нестабильную оборону Барсы, кадровые потери и регулярные проблемы на её флангах, на это можно надеяться, но вряд ли хозяева останутся без ответа. Что будет дальше – трудно сказать, но позорно вылететь из ЛЧ третий год подряд Месси и компания вряд ли желают. Мотивация у "сине-гранатовых" безумная, топ-звёзд у них больше, да и в физическом плане они должны быть более свежими. В конце концов, за ними явно больший запас прочности – даже против Атлетико и Сельты у Барсы было достаточно моментов для разгромной победы. Наполи же недавно проиграл Интеру, пропустив два гола из трех моментов – и это настораживает.

Учитывая все факторы, можно назвать Барселону фаворитом противостояния, но матч будет очень тяжёлым. Желательно не делать ставок на этот матч, ведь он может пойти по любому сценарию.

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