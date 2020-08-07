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Отец Месси приобрел жилье в Милане – слухи о трансфере лидера Барселоны вспыхнули с новой силой

12:34 - Читати українською
Отец Месси приобрел жилье в Милане – слухи о трансфере лидера Барселоны вспыхнули с новой силой
Лионель Месси и его отец / ФК Барселона

Итальянские СМИ продолжают грезить переходом Лионеля Месси в ряды миланского Интера.

Как известно, Хорхе Месси – отец форварда Барселоны – недавно переехал в Милан. Теперь же аргентинец подыскал себе жилье в элитном районе столицы моды.

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Это сразу же породило появление новых слухов о возможном переходе Лионеля Месси в ряды Интера, хотя как руководство клуба, так и Антонио Конте опровергают вероятный трансфер лидера Барсы. Впрочем, это не останавливает итальянские СМИ. Китайские владельцы Интера уже якобы ищут спонсоров в Поднебесной, которые могли бы профинансировать зарплату звездного аргентинца. Об этом сообщает Gazetta dello Sport.

Напомним, контракт Месси с Барселоной действует до лета следующего года. Форвард провел в клубе всю карьеру.

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