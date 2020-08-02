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Барселона – Наполи: Гаттузо озвучил сюрреалистичный план, как остановить Месси

17:34 - Читати українською
Барселона – Наполи: Гаттузо озвучил сюрреалистичный план, как остановить Месси
Гаттузо и Месси / Getty / Goal

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

 

"Я могу остановить Месси только в своих мечтах. Ну, или если я включу PlayStation сына и выберу себе времен игры за Милан, когда я был худее на 10-15 килограмм.

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Мы должны сыграть против Барселоны как команда, быть уверенными в том, что у нас будут шансы. Мы должны спокойно показать свои лучшие качества", – цитирует Гаттузо Goal.com.

Напомним, матч 1/8 матча Лиги чемпионов Барселона – Наполи запланирован на 8 августа. В первой встрече неаполитанцы сумели сдержать соперника – поединок завершился ничьей (1:1).

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Лионель Лионель Месси Наполи Наполи Барселона Барселона Лига чемпионов Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполи
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