Барселона – Наполи: Гаттузо озвучил сюрреалистичный план, как остановить Месси

"Я могу остановить Месси только в своих мечтах. Ну, или если я включу PlayStation сына и выберу себе времен игры за Милан, когда я был худее на 10-15 килограмм.

Барселона – Наполи: УЕФА ответил на призывы итальянцев перенести матч Лиги чемпионов на нейтральное поле

Мы должны сыграть против Барселоны как команда, быть уверенными в том, что у нас будут шансы. Мы должны спокойно показать свои лучшие качества", – цитирует Гаттузо Goal.com.

Напомним, матч 1/8 матча Лиги чемпионов Барселона – Наполи запланирован на 8 августа. В первой встрече неаполитанцы сумели сдержать соперника – поединок завершился ничьей (1:1).

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