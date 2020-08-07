Сетьен: Не задумывался, что матч против Наполи может стать последним для меня в Барселоне

"Барселоне был нужен перерыв перед этим матчем, ведь насыщенный график утомил команду. У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к игре, очиститься и вернуться с той обновленной энергией, которая позволила нам проводить очень хорошие тренировки.

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Даже не задумывался, что матч против Наполи может стать последним для меня. Мы настраиваемся на то, что продолжим выступления в ЛЧ. Что касается состава, то у нас есть много игроков из резервной команды, которые могут помочь, когда это нужно. Дембеле? Мы думали о возможности привлечь его, но, к сожалению, он слишком мало тренировался с командой. Сейчас он не очень уверен в собственных силах.

Наполи стал более уверенным с первого нашего матча, Гаттузо провел хорошую работу. Команда усовершенствовалась и стала более агрессивной как в атаке, так и защите. Барселоне будет нелегко, но могу заверить, что мы делали все возможное в течение этих недель, чтобы подойти к этой игре в хорошей форме", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Матч Барселона – Наполи начнется 8 августа в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале победитель пары, скорее всего, сыграет с Баварией, которая в первом матче разбила на выезде Челси со счетом 3:0.

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