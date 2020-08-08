Барселона – Наполі: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона – Наполі

8 серпня, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Перший матч – 1:1

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Камп Ноу так і не побачив тріумфу Барселони у Ла Лізі, але побачив впевнену перемогу Осасуни над "блаугранас" в останній "домашці". Було б прикро отак закривати сезон у рідних стінах, однак Ліга чемпіонів дала каталонцям шанс виправити рік – і для початку потрібно прибити Наполі, який на Сан Паоло здобув нічию. Італійці ще й вимагали перенести матч-відповідь на нейтральне поле, мотивуючи такий хід новим спалахом коронавірусу в Іспанії, однак УЄФА не пішов на поступки. За таку нахабність Барселона повинна карати.

Де Лаурентіс – про матч з Барселоною: Я не розумію, навіщо Наполі туди їхати

Щоправда, ігрова форма підопічних Кіке Сетьєна після карантину не вражала. Можна багато говорити про злого Флорентіно, який усе купив, але не він втрачав перевагу над мадридцями в два очки. Барселона повинна була перемагати Сельту, Севілью чи ту ж Осасуну – цього не сталося. Навіть з Еспаньйолом та Вальядолідом "синьо-гранатові" намучились, з великими труднощами здобувши мінімальні перемоги. Круто команда виглядала тільки з Мальоркою і з Вільяреалом – на Кераміці Мессі і компанія провели, мабуть, найкращий поєдинок у сезоні. Все це насторожує, адже і до карантину Барселона не вражала – в групі їй не вдалося перемогти Славію на Камп Ноу, Інтер повністю переграв каталонців у першому таймі, а Наполі свою нічию здобув дуже впевнено.

З плюсів же можна відзначити інфернальну форму Мессі, який знову побив усі можливі рекорди, забив 30 голів і видав 24 асисти. Також варто відзначити декілька хороших кадрових рішень Сетьєна – зокрема, він підпустив до основи Пуча, який в центрі поля виглядає дуже сміливо й постійно знаходить варіанти для загострення. Не відстає і Фаті, який забив кілька важливих голів у матчах, де суперник взагалі не давав шансів. Звісно ж, шикарно виглядає і тер Штеген, однак і про головного тренера забувати не варто – передивившись УПЛ, Сетьєн скопіював схему Зорі, зігравши проти Атлетіко та Вільяреала у схемі 4-4-2-ромб. Проти міцного оборонного блоку мадридців це не спрацювало, однак потужний атакувальний Вільяреал просто дефрагментували на атоми – і в цій формації прекрасно виглядали усі футболісти. Навіть Грізманн. Втім, це були лише яскраві епізоди на фоні загалом поганого сезону. Сьогодні його потрібно виправляти.

З Дженнаро Гаттузо посміювалися, а в кращому випадку його просто вважали простачком, стеля якого – кризовий Мілан. Наполі в останні роки також не особливо вражав, але союз Ріно та "Партенопеї" несподівано змусив критиків замовкнути. Команда у топ-матчах використовує гнучку схему, в різних ситуаціях перемикаючись з агресивних 4-3-3 на ешелоновану оборону в 4-1-4-1 та 4-4-2 – неаполітанці грамотно будують блок у центрі, витримують компактність, а в контратаках стараються розігрувати м'яч коротко. При цьому моментів у Наполі виникає достатньо – як наслідок, банда Гаттузо відбирала очки у Ліверпуля, перемогла Лаціо (двічі) та Рому, зіграла внічию з Барселоною та пройшла Інтер в Кубку, після чого справедливо виграла його в серії пенальті проти Ювентуса. У чемпіонаті туринців, до речі, теж перемогли.

Барселона – Наполі: Гаттузо озвучив сюрреалістичний план, як зупинити Мессі

Ще однією перевагою Наполі можна назвати вміння Гаттузо підготувати команду під конкретного суперника та закачати її фізично на коротку дистанцію – у перших матчах після пауз Наполі дуже важко перебігати. Втім, після карантину неаполітанці не змогли нав'язати боротьбу за Лігу чемпіонів, обмежившись сьомим місцем, та і ряд важливих поєдинків вони програли (зокрема, Аталанті та Інтеру). Проблемою також є той факт, що на Камп Ноу доведеться розкриватись, адже італійці відстають по виїзних голах, але загалом варто визнати – у Барселони дуже серйозний суперник.

Кадрова ситуація

У Барселони багато пробоїн у складі – і вони дуже серйозні. Команді не допоможуть дискваліфіковані Серхіо Бускетс та Артуро Відаль, а також травмований Самюель Умтіті. До списку втрат потрапив і Усман Дембеле, який вже повернувся до роботи в загальній групі, однак занадто мало тренувався – він відсутній у заявці. Зрештою, не зіграє Артур, який самовільно покинув розташування клубу. Натомість, відновилися від травм Клеман Лангле та Антуан Грізманн.

Батько Мессі придбав житло в Мілані – чутки про трансфер лідера Барселони спалахнули з новою силою

Наполі офіційно підписав Осімхена, здійснивши рекордний трансфер в історії клубу

У Наполі ситуація зі складом тривожна. Нікого не дискваліфікували, але наприкінці матчу з Лаціо травмувався Інсіньє – його участь у грі проти Барси буде вирішуватись вже у Іспанії. Були деякі питання по Максімовічу, однак він разом з Лоренцо тренувався у загальній групі. Манолас зазнав ушкодження двох ребер і навряд чи вийде на поле, однак у заявку Костас потрапив. У Льоренте були проблеми з м'язами, але і він поїхав до Каталонії.

Орієнтовні склади на матч Барселона – Наполі

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, де Йонг, Ракітіч – Мессі, Суарес, Грізманн

Наполі: Оспіна – Ді Лоренцо, Максімовіч, Кулібалі, Руй – Руїс, Демме, Зєлінскі – Кальєхон, Мертенс, Інсіньє

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Наполі для Барселони є максимально незручним суперником. Класно обороняється, постійно змінює схеми, тримає компактність, має якісних футболістів у всіх лініях, прекрасно готовий у фізичному плані, та ще й достатньо моментів створює – за грою італійці виглядають навіть цікавіше за Атлетіко. "Партенопеї" важко схопити за горло – вони постійно викручуються, вислизають з рук і болісно кусають. Очевидно, що від цих чеснот неаполітанці й будуть танцювати, не форсуючи події. Навіть пропущений гол не змусить їх одразу відійти від закритого стилю, з яким у "блаугранас" складні відносини.

Сетьєн: Не задумувався, що матч проти Наполі може стати останнім для мене в Барселоні

Разом з тим, Наполі потрібно буде йти вперед і забивати бодай один гол. Враховуючи нестабільну оборону Барси, кадрові втрати та регулярні проблеми на її флангах, на це можна сподіватись, але навряд чи господарі залишаться без відповіді. Що буде далі – важко сказати, але ганебно вилетіти з ЛЧ третій рік поспіль Мессі та компанія навряд чи бажають. Мотивація у "синьо-гранатових" шалена, топ-зірок у них більше, та й у фізичному плані вони повинні бути свіжішими. Зрештою, за ними явно вищий запас міцності – навіть проти Атлетіко та Сельти у Барси було достатньо моментів для розгромної перемоги. Наполі ж нещодавно програв Інтеру, пропустивши два голи з трьох моментів – і це насторожує.

Враховуючи всі фактори, можна назвати Барселону фаворитом протистояння, але поєдинок буде дуже важким. Бажано не робити ставок на цей матч, адже він може піти за будь-яким сценарієм.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії